Fêtes patronales Salle polyvalente Castelnau-Tursan, 7 juillet 2023, Castelnau-Tursan.

Castelnau-Tursan,Landes

> Vendredi 19h : Soirée coursayre – Repas ouvert à tous ; 21h30 course landaise

> Samedi 9h : Beefsteackade ; 21h : beefsteack traditionnel

> Dimanche 10h30 : messe en musique – 12h : apéritif suivi d’un repas à la Motte Féodale

> Lundi 21h : omelette piperade 6€.

2023-07-07 fin : 2023-07-10 . .

Salle polyvalente

Castelnau-Tursan 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



> Friday 7pm: Coursayre evening – Meal open to all; 9.30pm: Landes race

> Saturday 9am: Beefsteackade; 9pm: traditional beefsteack

> Sunday 10:30am: mass with music – 12pm: aperitif followed by a meal at the Motte Féodale

> Monday 9pm: omelette piperade 6?

> Viernes 19.00 h: Coursayre velada – Comida abierta a todos; 21.30 h: carrera de Landas

> Sábado 9 h: Beefsteackade; 21 h: beefsteack tradicional

> Domingo 10h30: misa con música – 12h: aperitivo seguido de una comida en la Motte Féodale

> Lunes 21:00 h: tortilla Piperade 6?

> Freitag 19 Uhr: Coursayre-Abend – Essen für alle; 21.30 Uhr Landaise-Rennen

> Samstag 9 Uhr: Beefsteackade; 21 Uhr: traditionelles Beefsteak

> Sonntag 10.30 Uhr: Messe mit Musik – 12 Uhr: Aperitif mit anschließendem Essen in der Motte Féodale

> Montag 21 Uhr: Omelette Piperade 6?

