Haute-Garonne Collecte de sang – Vendredi 5 janvier Salle polyvalente Castelginest, 5 janvier 2024, Castelginest. Collecte de sang – Vendredi 5 janvier Vendredi 5 janvier 2024, 14h00 Salle polyvalente Sur inscription Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-05T14:00:00+01:00 – 2024-01-05T19:00:00+01:00

Fin : 2024-01-05T14:00:00+01:00 – 2024-01-05T19:00:00+01:00 Chaque jour en France, 10 000 dons de sang sont nécessaires pour répondre aux besoins des maladies. Les dons de plasma et plaquettes sont également important. À savoir avant votre don :

– Ne pas être à jeun

– Être en bonne santé

– Peser plus de 50 Kg

– Avoir entre 18 et 70 ans

– Ne pas avoir été transfusé Prise de rendez-vous (à privilégier) Salle polyvalente 4 Chemin des Barrières, 31780 Castelginest

