Fêtez le réveillon de la Saint-Sylvestre à Castelginest – Dimanche 31 décembre Salle polyvalente Castelginest, 31 décembre 2023, Castelginest.

Fêtez le réveillon de la Saint-Sylvestre à Castelginest – Dimanche 31 décembre Dimanche 31 décembre, 19h00 Salle polyvalente Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-31T19:00:00+01:00 – 2023-12-31T23:59:00+01:00

Fin : 2023-12-31T19:00:00+01:00 – 2023-12-31T23:59:00+01:00

Tarif :

Adulte : 75€

Enfant : 22€

Menu :

Apéritif :Cocktail planteur jus de fruit 4 canapés + mini bouchée crème de roquefort et une verrine de saison

Entrée : Ballotine de volaille lardée, cœur de foie gras, mesclun huile de noix

Poisson : Pavé de saumon, sauce vierge

Trou Gascon : Glace pomme verte et armagnac

Plat : Fondant de pintadeau farci aux marrons sauce morilles avec fagots d’haricots verts et gratin dauphinois

Fromage : Plateau de fromages Midi-Pyrénées : roquefort, cabécou, tomme des Pyrénées

Dessert du nouvel an

Boissons : Eau minérale, café, vin IGP Gaillac rouge, rosé, blanc

Non compris dans le tarif : Champagne (bouteille 30€ avec sa verrerie)

Salle polyvalente 4 Chemin des Barrières, 31780 Castelginest Castelginest 31780 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 42 49 57 20 »}]

réveillon nouvel an