Cet évènement est passé Loto – Vendredi 24 novembre Salle polyvalente Castelginest Catégories d’Évènement: Castelginest

Haute-Garonne Loto – Vendredi 24 novembre Salle polyvalente Castelginest, 24 novembre 2023, Castelginest. Loto – Vendredi 24 novembre Vendredi 24 novembre, 19h00 Salle polyvalente Venez tenter votre chance, de nombreux lots sont à gagner dont notamment 2 nuits dans un gîte en pierre avec SPA, des cartes KDO king Jouet, des places pour des spectacles et des pars d’attraction, des bons cadeaux offerts par les commerçants locaux… Restauration sur place. Salle polyvalente 4 Chemin des Barrières, 31780 Castelginest Castelginest 31780 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:00:00+01:00

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:00:00+01:00 loto castelginest Détails Catégories d’Évènement: Castelginest, Haute-Garonne Autres Lieu Salle polyvalente Adresse 4 Chemin des Barrières, 31780 Castelginest Ville Castelginest Departement Haute-Garonne Lieu Ville Salle polyvalente Castelginest latitude longitude 43.695716;1.434482

Salle polyvalente Castelginest Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelginest/