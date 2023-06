Fête locale à Castelginest – Du 30 juin au 3 juillet Salle polyvalente Castelginest Catégories d’Évènement: Castelginest

Haute-Garonne Fête locale à Castelginest – Du 30 juin au 3 juillet Salle polyvalente Castelginest, 30 juin 2023, Castelginest. Fête locale à Castelginest – Du 30 juin au 3 juillet 30 juin – 3 juillet Salle polyvalente Une belle programmation festive vous sera proposée. Quatre orchestres de renommée nationale accompagneront vos soirées tout au long du week-end. Au programme : – Vendredi 30 juin > 19h30 Ouverture de la fête locale animée par «Les Bandas»

Repas paëlla, croustade aux pommes

adultes 16€

enfants 9€

Réservations auprès de Frédéric au 06 42 49 57 20

> 21h45 Concert avec l’orchestre NEWZIK Samedi 1er juillet >14h15 Concours de pétanque en doublette au boulodrome de BUFFEBIAU

La remise des récompenses aura lieu à 18h30 et sera suivie d’un apéritif offert aux participants par l’association du Comité de Castelginest en Fête

>16h00 Ouverture des manèges

>21h45 Concert avec l’orchestre KRISTAL NOIR Dimanche 2 juillet >11h Messe en l’église de Castelginest suivie du dépôt de gerbes, vers 11h45, au Monument aux Morts

>12h15 Apéritif offert par la Municipalité à la salle polyvalente Joséphine Baker avec un spectacle de chevaux de dressage

>16h00 Ouverture des manèges

>21h30 Concert avec l’orchestre ALMERAS Lundi 3 juillet >16h30 Ouverture des manèges

>19h Repas de clôture de la fête avec au menu MOULES / FRITES et moelleux chocolat

adultes 16€ / enfants 10€

Réservations auprès de Frédéric au 06 42 49 57 20

>21h Concert avec l’orchestre COLUMBIA « Nous vous attendons nombreux à cet évènement incontournable de la vie castelginestoise ! » Salle polyvalente 4 Chemin des Barrières, 31780 Castelginest Castelginest 31780 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T19:30:00+02:00 – 2023-06-30T23:59:00+02:00

