Pièce de théâtre : « Cette nana là » – Vendredi 3 février
Vendredi 3 février, 20h30
Salle polyvalente, Castelginest

Sur réservation

Comédie de et avec Adrien Benech et Marc Duranteau Salle polyvalente 4 Chemin des Barrières, 31780 Castelginest Castelginest 31780 Haute-Garonne Occitanie Sélectionnée pour les trophées de la création lors du Printemps du rire 2019

Vif succès au festival d’Avignon 2019

« Hilarante, plein d’humour, acteurs incroyables… » quelques expressions entendues à la sortie de la pièce !

Tarifs : 8€ plein tarif / 5€ tarif réduit / gratuit – de 12 ans

Billeterie sur place

