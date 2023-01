Concert – Samedi 21 janvier Salle polyvalente Castelginest Catégories d’Évènement: Castelginest

Concert – Samedi 21 janvier Salle polyvalente, 21 janvier 2023, Castelginest. Concert – Samedi 21 janvier Samedi 21 janvier, 20h00 Salle polyvalente Par l’Harmonie des Genêts et l’École Municipale de Musique Claude Nougaro Salle polyvalente 4 Chemin des Barrières, 31780 Castelginest Castelginest 31780 Haute-Garonne Occitanie L’Harmonie des Genêts et l’École Municipale de Musique Claude Nougaro interprèteront un répertoire riche et varié qui ne manquera pas de vous séduire

