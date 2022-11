Bingo Dance et le Bal des Flocons – Vendredi 2 décembre Salle polyvalente Castelginest Catégories d’évènement: Castelginest

Bingo Dance et le Bal des Flocons – Vendredi 2 décembre Salle polyvalente, 2 décembre 2022, Castelginest. Bingo Dance et le Bal des Flocons – Vendredi 2 décembre Vendredi 2 décembre, 19h30 Salle polyvalente Organisé dans le cadre du Téléthon 2022, cette soirée musicale et dansante vous permettra de passer un moment convivial et jovial associé une action solidaire Salle polyvalente 4 Chemin des Barrières, 31780 Castelginest Castelginest 31780 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://don.telethon.fr/ »}] BINGO DANCE, à quoi ça ressemble ?

En arrivant, vous devrez pronostiquer les 3 danses qui réuniront le plus de personnes sur la piste en fonction des 9 danses affichées à la salle polyvalente et qui seront par la suite dansées par les enfants inscrits au sein des services municipaux de la jeunesse et de l’animation. Le Bal des Flocons poursuivra cette soirée solidaire et joviale. Je fais un don sur

don.telethon.fr

0 825 07 90 95

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T19:30:00+01:00

2022-12-02T23:00:00+01:00

