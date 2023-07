Table ronde Histoire et Généalogie en Haut-Quercy Salle polyvalente Carennac, 31 juillet 2023, Carennac.

Carennac,Lot

Dans le cadre de la semaine culturelle de Carennac, l’historien local raconte soulèvement révolutionnaires, émeutes antifiscales, rixes lors des fêtes votives, crimes de sang, etc… qui nourrissent la chronique villageoise de 1789 à 1889

Salle polyvalente Adulte Verre de l’amitié offert.

2023-07-31 17:00:00 fin : 2023-07-31 19:00:00. EUR.

Salle polyvalente

Carennac 46110 Lot Occitanie



As part of Carennac?s cultural week, the local historian recounts the revolutionary uprisings, antifiscal riots, brawls during votive festivals, blood crimes, etc… that fed the village chronicle from 1789 to 1889

Salle polyvalente Adults Glass of friendship offered

En el marco de la semana cultural de Carennac, el historiador local relata los levantamientos revolucionarios, los motines antifiscales, las reyertas durante las fiestas votivas, los crímenes de sangre, etc… que alimentaron la crónica del pueblo de 1789 a 1889

Salle polyvalente Adultos Se ofrece una copa de amistad

Im Rahmen der Kulturwoche von Carennac erzählt der Lokalhistoriker von revolutionären Aufständen, Antifiskusaufständen, Schlägereien bei Votivfesten, Blutverbrechen usw., die die Dorfchronik von 1789 bis 1889 nähren

Mehrzweckhalle Erwachsene Angebotenes Glas der Freundschaft

