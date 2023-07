Exposition photos dans le cadre de la semaine culturelle de Carennac « Éthiopie 74/76 Traversées » salle polyvalente Carennac, 31 juillet 2023, Carennac.

Carennac,Lot

Photos d’Etienne Brunet.

Il y a 50 ans, sur les routes d’Éthiopie, un jeune photographe découvre un pays de légende, immense, riche de la diversité de ses peuples : images d’un monde d’avant en pleine transformation.

Salle polyvalente du bas (prieuré)

Tout public

Gratuit.

2023-07-31 10:00:00 fin : 2023-08-06 17:00:00. EUR.

salle polyvalente

Carennac 46110 Lot Occitanie



Photos by Etienne Brunet.

50 years ago, on the roads of Ethiopia, a young photographer discovers a legendary country, immense, rich in the diversity of its peoples: images of a former world in full transformation.

Salle polyvalente du bas (prieuré)

Open to all

Free

Fotos de Etienne Brunet.

Hace 50 años, en las carreteras de Etiopía, un joven fotógrafo descubrió un país legendario, inmenso y rico en la diversidad de sus pueblos: imágenes de un mundo anterior y en plena transformación.

Salle polyvalente du bas (prieuré)

Abierto al público

Gratis

Fotos von Etienne Brunet.

Vor 50 Jahren entdeckte ein junger Fotograf auf den Straßen Äthiopiens ein legendäres, riesiges Land, das reich an der Vielfalt seiner Völker war: Bilder einer Welt von damals, die sich gerade im Umbruch befand.

Unterer Mehrzweckraum (Priorat)

Für alle Altersgruppen

Kostenlos

