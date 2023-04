Concert de l’OHJT Salle polyvalente CAMBON Catégorie d’évènement: CAMBON

Concert de l’OHJT Salle polyvalente, 29 avril 2023, CAMBON. Concert de l’OHJT Samedi 29 avril, 21h00 Salle polyvalente Concert de fin de stage de l’Orchestre d’Harmonie des Jeunes du Tarn Salle polyvalente Centre Bourg , 81990 CAMBON CAMBON Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T21:00:00+02:00 – 2023-04-29T22:30:00+02:00

2023-04-29T21:00:00+02:00 – 2023-04-29T22:30:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: CAMBON Autres Lieu Salle polyvalente Adresse Centre Bourg , 81990 CAMBON Ville CAMBON Lieu Ville Salle polyvalente CAMBON

Salle polyvalente CAMBON https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cambon/

Concert de l’OHJT Salle polyvalente 2023-04-29 was last modified: by Concert de l’OHJT Salle polyvalente Salle polyvalente 29 avril 2023 CAMBON Salle polyvalente CAMBON

CAMBON