7e Salon du livre de Buzet-sur-Baïse Salle polyvalente Buzet-sur-Baïse, 18 novembre 2023, Buzet-sur-Baïse.

Buzet-sur-Baïse,Lot-et-Garonne

Pour cette 7ème édition, Bibliothèque et Culture pour Tous réuni plus de 30 auteurs autour de la marraine de cette édition, Mireille Calmel, et des invités d’honneur..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Salle polyvalente

Buzet-sur-Baïse 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



For this 7th edition, Bibliothèque et Culture pour Tous is bringing together more than 30 authors with the patron of this year’s event, Mireille Calmel, and guests of honor.

Para esta 7ª edición, Bibliothèque et Culture pour Tous reúne a más de 30 autores con la madrina de este año, Mireille Calmel, e invitados de honor.

Ausgabe versammelte Bibliothek und Kultur für Alle mehr als 30 Autoren um die Schirmherrin der diesjährigen Ausgabe, Mireille Calmel, und Ehrengäste.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT de l’Albret