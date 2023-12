Village de Noël salle polyvalente Buros, 16 décembre 2023, Buros.

Buros Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 14:00:00

fin : 2023-12-30 19:00:00

Plongez dans un univers féerique de 1 100 m² ! En famille ou entre amis, venez profiter d’animations ouvertes à tous, vous pouvez vous retrouver autour de jeux ou simplement d’une boisson chaude. Balayette infernale, taureau mécanique endiablé, parcours d’obstacles, des jeux gonflables, jeux en bois, consoles de jeu et simulateurs de voitures de courses… Partagez un bon moment de convivialité avec vos proches et laissez vous emporter par la magie de Noël ! Certains jours, le Père Noël viendra à la rencontre des enfants et la Reine des Neiges fera son apparition avec un showcase et chantera en live pendant 30 minutes.

Fermé les 18, 19, 21, 22, 24 et 25 décembre..

salle polyvalente

Buros 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN