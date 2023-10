Randonnée – Octobre Rose Salle polyvalente Budelière, 29 octobre 2023, Budelière.

Budelière,Creuse

Le club de Randonnée BUD A PATTES organise une randonnée dont les fonds collectés seront reversés en totalité à la Ligue contre le Cancer.

3€ avec un soft offert.

Tombola..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . EUR.

Salle polyvalente

Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The BUD A PATTES hiking club is organizing a hike with all proceeds going to the Ligue contre le Cancer.

3? with a free soft drink.

Tombola.

El club de senderismo BUD A PATTES organiza una excursión cuyos beneficios se destinarán íntegramente a la Ligue contre le Cancer.

3? con un refresco gratis.

Tómbola.

Der Wanderclub BUD A PATTES organisiert eine Wanderung, deren Erlös vollständig an die Krebsliga gespendet wird.

3? mit einem kostenlosen Softdrink.

Tombola.

Mise à jour le 2023-10-17 par Creuse Confluence Tourisme