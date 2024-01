LE MEILLEUR DES COMEDIES MUSICALES SALLE POLYVALENTE Bout Du Pont De Larn, 25 février 2024, Bout Du Pont De Larn.

Le Roi soleil, Les Dix Commandements, Notre Dame de Paris, Roméo et Juliette, Starmania,… Toutes ces comédies musicales ont marqué des générations. C’est avec talent que l’orchestre de Richard Gardet vous transporte au cœur des plus grands succès. Quatorze artistes sur scène, un spectacle digne des plus grands : tous les ingrédients sont réunis pour vivre un moment inoubliable. Concert le dimanche 25 février à 15h30 – Salle polyvalente

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-02-25 à 15:30

SALLE POLYVALENTE 56 GRAND’RUE 81660 Bout Du Pont De Larn 81