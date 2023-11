Soirée choucroute Salle polyvalente Boussac Catégories d’Évènement: Boussac

Creuse Soirée choucroute Salle polyvalente Boussac, 11 novembre 2023, Boussac. Boussac,Creuse Soirée choucroute par le C.S Boussac.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . EUR.

Salle polyvalente

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Sauerkraut evening by C.S Boussac Velada del chucrut organizada por C.S Boussac Sauerkrautabend durch den C.S Boussac Mise à jour le 2023-10-23 par Creuse Confluence Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Boussac, Creuse Autres Lieu Salle polyvalente Adresse Salle polyvalente Ville Boussac Departement Creuse Lieu Ville Salle polyvalente Boussac latitude longitude 46.34819;2.21577

Salle polyvalente Boussac Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boussac/