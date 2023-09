Braderie Salle polyvalente Boussac, 29 octobre 2023, Boussac.

Boussac,Creuse

Installation à partir de 8h, petite restauration sur place buvette organisé par l’Union Cycliste Boussaquine.

Réservation des tables par sms ou messenger.

2023-10-29 fin : 2023-10-29 17:00:00. .

Salle polyvalente

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Set-up from 8am, snack bar and refreshment stall organized by the Union Cycliste Boussaquine.

Table reservations by sms or messenger

Montaje a partir de las 8h, snack bar y avituallamiento organizado por la Unión Ciclista Boussaquine.

Reserva de mesas por sms o messenger

Installation ab 8 Uhr, kleine Verpflegung vor Ort buvette organisiert von der Union Cycliste Boussaquine.

Tischreservierung per sms oder messenger

