Forum d’information dédié aux aidants Salle polyvalente Boussac, 6 octobre 2023, Boussac.

Boussac,Creuse

Venez rencontrer des associations, des prestataires, des unités de soins, à votre écoute pour répondre à toutes vos interrogations.

Des ateliers d’échange autour d’un café, vous seront proposés par la psychologue de la MSP, tout au long de l’après-midi.

Entrée libre et gratuite..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 17:00:00. .

Salle polyvalente

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Come and meet the associations, service providers and care units on hand to answer all your questions.

Throughout the afternoon, the MSP psychologist will be on hand to offer coffee and discussion workshops.

Free admission.

Venga a conocer a las asociaciones, los proveedores de servicios y las unidades de atención que estarán a su disposición para responder a todas sus preguntas.

La psicóloga del MSP estará presente durante toda la tarde para ofrecer talleres de debate en torno a una taza de café.

La entrada es gratuita.

Treffen Sie Vereine, Dienstleister und Pflegeeinrichtungen, die Ihnen zuhören und alle Ihre Fragen beantworten.

Die Psychologin der MSP bietet Ihnen den ganzen Nachmittag über Workshops an, in denen Sie sich bei einer Tasse Kaffee austauschen können.

Eintritt frei und kostenlos.

