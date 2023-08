Bournos en Hesta ! salle polyvalente Bournos, 1 septembre 2023, Bournos.

Bournos,Pyrénées-Atlantiques

20h : repas (sur réservation) animé par la banda de la Lyre Arzacquoise, préparé et servi par le comité.

23h30 : bal avec le podium Love Dance Système D l’Etrange..

2023-09-01 fin : 2023-09-01 . EUR.

salle polyvalente

Bournos 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



8pm: meal (reservation required) with entertainment by the Lyre Arzacquoise banda, prepared and served by the committee.

11:30pm: dance with the podium Love Dance Système D l?Etrange.

20.00 h: comida (previa reserva) amenizada por la banda de música Lyre Arzacquoise, preparada y servida por el comité.

23.30 h: baile con el podio Love Dance Système D l’Etrange.

20 Uhr: Essen (mit Reservierung), das von der Banda de la Lyre Arzacquoise musikalisch umrahmt und vom Komitee zubereitet und serviert wird.

23.30 Uhr: Tanz mit dem Podium Love Dance Système D l’Etrange.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN