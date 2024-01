LORSQUE L’ENFANT PARAIT SALLE POLYVALENTE Bourgoin Jallieu, dimanche 17 mars 2024.

LORSQUE L’ENFANT PARAÎTCatherine FROT et Michel FAUAprès la seconde guerre mondiale, la vie rangée d’un sous-secrétaire d’État à la famille qui a obtenu la fermeture des maisons closes et l’augmentation des peines sur les délits d’avortement, bascule quand il apprend le même jour, que sa femme attend un enfant et que son fils a mis enceinte sa secrétaire ! Ce n’est que le début d’une succession d’événements imprévus qui vont bousculer les repères de cette famille bourgeoise…Spectacle nommé dans plusieurs catégories aux Molières 2023 dont la comédie, mise en scène et meilleure comédienne et comédien.De : André Roussin Mise en scène : Michel FauAvec : Catherine Frot, Michel Fau, Agathe Bonitzer en alternance avec Laure-Lucile Simon, Quentin Dolmaire en alternance avec Baptiste Gothier, Hélène Babu en alternance avec Anne-Guersande Ledoux, Sanda Codreanu, Maxime Lombard

Tarif : 30.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-03-17 à 17:00

SALLE POLYVALENTE 92 AVENUE PROFESSEUR TIXIER 38300 Bourgoin Jallieu 38