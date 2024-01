LES PLUS BELLES MUSIQUES DE BALLET SALLE POLYVALENTE Bourgoin Jallieu, 10 mars 2024, Bourgoin Jallieu.

LES PLUS BELLES MUSIQUES DE BALLETLaurent PILLOT – Orchestre Symphonique Rhône-Alpes AuvergneDanse et musique ont toujours été intimement liées tant elles partagent entre-elles le mouvement, le rythme, la dimension dramatique. La danse a inspiré les plus grands compositeurs de musique classique et de nombreuses œuvres, composées pour le ballet, font maintenant partie du répertoire des orchestres symphoniques. L’OSYRA propose un panorama des plus belles pages musicales écrites pour la danse, panorama qui s’achèvera par le célèbre Boléro de Ravel. Programme :Tchaïkovski Lac des cygnes, Casse-noisette (extraits) Ravel La valse Prokofiev Danse des chevaliers Ponchielli Danse des heures Ravel BoléroDirection musicale : Laurent PillotOrchestre Symphonique Rhône-Alpes Auvergne

Tarif : 19.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-03-10 à 17:00

Réservez votre billet ici

SALLE POLYVALENTE 92 AVENUE PROFESSEUR TIXIER 38300 Bourgoin Jallieu 38