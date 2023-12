SENS DESSUS DESSOUS SALLE POLYVALENTE Bourgoin Jallieu, 25 janvier 2024, Bourgoin Jallieu.

SENS DESSUS DESSOUSAndré DUSSOLLIERIl y a plus de 20 ans à présent, André Dussollier créait son Monstres sacrés, sacrés monstres, patchwork de textes des plus illustres écrivains sans imaginer qu’il deviendrait lui-même, aujourd’hui, ce monstre sacré, voire ce sacré monstre ! Virtuose de la langue, magicien des mots, orfèvre du phrasé, interprète inventif à l’infini, conteur hors pair, André Dussollier est devenu ce sacré monstre de la scène (et de l’écran !), un artiste rare et exceptionnel ayant placé l’exigence et la finesse au sommet de son engagement.De sa voix délicieusement magnétique, de son regard perçant d’acuité, de son expressivité hors du commun, il nous charme et nous ensorcelle pour nous entrainer dans son imaginaire sans limite en nous révélant avec gourmandise ce qui constitue la substantifique moëlle des grands textes ou la fulgurance des grands esprits. C’est un véritable bonheur que de retrouver sur scène cet artiste d’exception dans ce voyage Sens dessus dessous dans les méandres de la littérature et de la féérie…Conception et réalisation : André DussollierCollaboration artistique : Catherine D’AtAvec : André Dussollier

Tarif : 30.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-01-25 à 20:30

SALLE POLYVALENTE 92 AVENUE PROFESSEUR TIXIER 38300 Bourgoin Jallieu 38