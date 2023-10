Bourse aux jouets et puériculture Salle polyvalente, bourg, 86100 Antran Antran Catégories d’Évènement: Antran

Vienne Bourse aux jouets et puériculture Salle polyvalente, bourg, 86100 Antran Antran, 12 novembre 2023, Antran. Bourse aux jouets et puériculture Dimanche 12 novembre, 09h00 Salle polyvalente, bourg, 86100 Antran Sur Inscription pour les ventes. Accès libre le dimanche. Le dimanche ​12 novembre l’APE d’Antran organise sa bourse aux jouets.

Accès libre.

Dépôt le Samedi 11 Novembre 2023 de 15h30 à 17h30. Reprise des invendus le Dimanche de 18h30 à 19h00. Salle polyvalente, bourg, 86100 Antran 86100 antran Antran 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « ape.antran.86@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.64.79.78.86 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T09:00:00+01:00 – 2023-11-12T16:00:00+01:00

2023-11-12T09:00:00+01:00 – 2023-11-12T16:00:00+01:00 Jouets Puériculture APE Antran Détails Catégories d’Évènement: Antran, Vienne Autres Lieu Salle polyvalente, bourg, 86100 Antran Adresse 86100 antran Ville Antran Departement Vienne Age max 99 Lieu Ville Salle polyvalente, bourg, 86100 Antran Antran latitude longitude 46.852585;0.543216

Salle polyvalente, bourg, 86100 Antran Antran Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/antran/