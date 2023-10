Soirée traditionnelle » saucisses au chou » et soirée dansante salle polyvalente Boisset, 14 octobre 2023, Boisset.

Boisset,Haute-Loire

Le C.C.A.S organise sa traditionnelle soirée saucisses au chou ( repas + bal) animé par l’orchestre de Noël Michel

Les bénéfices de la soirée seront intégralement reversés à l’association « Un avenir pour Benoit ».

salle polyvalente

Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The C.C.A.S organizes its traditional sausage and cabbage evening (meal + dance), with live music by the Michel Christmas Orchestra

All proceeds from the evening will be donated to the charity « Un avenir pour Benoit »

El C.C.A.S organiza su tradicional velada de salchichas y coles (comida + baile) con música en directo de la banda Michel Christmas

La recaudación se destinará íntegramente a la asociación « Un avenir pour Benoit »

Der C.C.A.S. organisiert seinen traditionellen Wurst- und Kohlabend (Essen + Ball), der vom Weihnachtsorchester Michel moderiert wird

Die Einnahmen des Abends gehen vollständig an den Verein « Un avenir pour Benoit »

