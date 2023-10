Brèves de comptoir Salle polyvalente Boismorand Catégories d’Évènement: Boismorand

Loiret Brèves de comptoir Salle polyvalente Boismorand, 18 novembre 2023, Boismorand. Brèves de comptoir Samedi 18 novembre, 20h30 Salle polyvalente Gratuit Découvrez Brèves de comptoir La COMPAGNIE TOUTES DIRECTIONS réadapte le recueil Jean-Marie Gourio dans une comédie où drôles, poétiques, incongrues s’entremêlent et s’agglutinent jusqu’à envahir le bistrot de Madame Renée.

Les répliques des clientes fusent avec en toile de fond des classiques de la chanson française tel que Piaf, Jeanne Moreau, Boris Vian, qu’elles reprennent en choeur dans un élan chaleureux. Salle polyvalente BOISMORAND, rue de la Mairie Boismorand 45290 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T22:00:00+01:00

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T22:00:00+01:00 théâtre comédie Olivier Kamp Détails Catégories d’Évènement: Boismorand, Loiret Autres Lieu Salle polyvalente Adresse BOISMORAND, rue de la Mairie Ville Boismorand Departement Loiret Age max 99 Lieu Ville Salle polyvalente Boismorand latitude longitude 47.782119;2.724402

Salle polyvalente Boismorand Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boismorand/