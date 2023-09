Stage de dessin – le dessin d’après modèle vivant Salle polyvalente Blond, 22 octobre 2023, Blond.

Blond,Haute-Vienne

Dessiner des nus d’après modèle, voilà l’exercice le plus formateur qui soit, qu’on soit débutant.e ou artiste confirmé.e. Pendant une journée entière, venez exercer votre sens de l’observation et développer votre trait en dessinant des nus d’après modèle vivant, sous les conseils de l’illustratrice Evguénia..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 17:00:00. EUR.

Salle polyvalente rue Jean Giraudoux

Blond 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Drawing nudes from live models is the most instructive exercise of all, whether you’re a beginner or an experienced artist. For a whole day, come and exercise your sense of observation and develop your line by drawing nudes from live models, under the guidance of illustrator Evguénia.

Dibujar desnudos a partir de un modelo vivo es el ejercicio más instructivo de todos, tanto para principiantes como para artistas experimentados. Durante todo un día, venga a ejercitar su sentido de la observación y a desarrollar su trazo dibujando desnudos a partir de un modelo vivo, bajo la dirección de la ilustradora Evguénia.

Einen ganzen Tag lang können Sie unter Anleitung der Illustratorin Evgenia Ihre Beobachtungsgabe schulen und Ihren Strich entwickeln, indem Sie Aktzeichnungen nach lebenden Modellen anfertigen.

Mise à jour le 2023-09-15 par OT Pays du Haut Limousin