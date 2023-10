Conférence débat sur les soldats de la guerre de 14-18 Salle polyvalente Blaudeix, 1 novembre 2023, Blaudeix.

Blaudeix,Creuse

Cette conférence est organisée en prévision de la mise en place de la toute nouvelle plaque du monument aux morts pour la France de Blaudeix..

2023-11-01 fin : 2023-11-01 . .

Salle polyvalente

Blaudeix 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine



This conference has been organized in anticipation of the installation of the brand new plaque on the Blaudeix monument to the Fallen.

Esta conferencia se ha organizado en previsión de la instalación de la flamante placa en el monumento a los Caídos de Blaudeix.

Diese Konferenz findet im Vorfeld der Anbringung der brandneuen Tafel am Denkmal für die Gefallenen Frankreichs in Blaudeix statt.

Mise à jour le 2023-10-20 par Creuse Tourisme