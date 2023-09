Soirée moules frites dansante et karaoké Salle polyvalente Blaudeix, 30 septembre 2023, Blaudeix.

Blaudeix,Creuse

L’amicale des hiapauds organise une soirée moules frites dansante et karaoké animée par BANBAN.

Menu : kir et petits fours, moules/frites, salade, fromage, dessert et café. Vin non compris.

Tarifs : non adhérent 18€, adhérent 15€, enfant -12 ans 8€.

Sur réservation dans la limite des places disponibles..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Salle polyvalente

Blaudeix 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine



L’amicale des hiapauds organizes an evening of mussels and French fries with dancing and karaoke, hosted by BANBAN.

Menu: kir and petits fours, mussels/fries, salad, cheese, dessert and coffee. Wine not included.

Prices: non-members 18?, members 15?, children under 12 8?

Subject to availability.

L’amicale des hiapauds organiza una velada de mejillones y patatas fritas con baile y karaoke, a cargo de BANBAN.

Menú: kir y petits fours, mejillones y patatas fritas, ensalada, queso, postre y café. Vino no incluido.

Precios: no socios 18?, socios 15?, menores de 12 años 8?

Sujeto a disponibilidad.

Die Amicale des hiapauds organisiert einen Abend mit Moules Frites, Tanz und Karaoke, der von BANBAN moderiert wird.

Menü: Kir und Petit Fours, Muscheln/Pommes frites, Salat, Käse, Dessert und Kaffee. Wein ist nicht inbegriffen.

Preise: Nicht-Mitglieder 18?, Mitglieder 15?, Kinder unter 12 Jahren 8?

Reservierung im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Mise à jour le 2023-09-18 par Creuse Tourisme