L’inclusion, tous concernés ! Salle polyvalente Blanzay, 10 novembre 2023, Blanzay.

Blanzay,Vienne

La Communauté de communes du Civraisien en Poitou et le PARI 86 organisent une soirée d’échanges autour de l’Inclusion des enfants et des jeunes en situation de handicap.

– Vous êtes parent d’un enfant en situation de handicap ou vous vous sentez concerné par la situation de handicap d’un enfant,

– Vous souhaitez vous informer sur les dispositifs disponibles sur le territoire

Cette soirée sera l’occasion de rencontrer et d’échanger avec des professionnels de l’inclusion autour de la prise en charge du handicap de la petite enfance à l’âge adulte dans les structures et les dispositifs existants.

Un jeu de piste sera proposé pour aborder les différents thèmes, suivi d’un temps de libre échange.

Un mode de garde peut être organisé sur place sur inscription obligatoire..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 21:00:00. .

Salle polyvalente

Blanzay 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Communauté de communes du Civraisien en Poitou and PARI 86 are organizing an evening of discussion on the inclusion of children and young people with disabilities.

– You are the parent of a disabled child, or you feel concerned by a child’s disability,

– You would like to find out more about the services available in your area

This evening will be an opportunity to meet and talk with professionals working in the field of inclusion, and to find out more about disability care from early childhood to adulthood.

A treasure hunt will be organized to explore the various themes, followed by a time for free discussion.

Childcare can be arranged on site, registration required.

La Communauté de communes du Civraisien en Poitou y PARI 86 organizan una velada de debate sobre la inclusión de los niños y jóvenes discapacitados.

– Usted es padre o madre de un niño discapacitado o se siente concernido por la discapacidad de un niño,

– Desea informarse sobre los servicios disponibles en su región

Esta velada será una oportunidad para conocer y hablar con profesionales que trabajan en el campo de la inclusión sobre la atención a la discapacidad desde la primera infancia hasta la edad adulta en las estructuras e instalaciones existentes.

Se organizará una búsqueda del tesoro para explorar los distintos temas, seguida de tiempo para el debate.

Previa inscripción, se podrán organizar servicios de guardería in situ.

Die Communauté de communes du Civraisien en Poitou und PARI 86 organisieren einen Abend zum Austausch über die Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen.

– Sie sind Eltern eines Kindes mit Behinderung oder fühlen sich von der Behinderung eines Kindes betroffen,

– Sie möchten sich über die in der Region verfügbaren Einrichtungen informieren

Dieser Abend bietet Ihnen die Gelegenheit, Fachleute für Inklusion zu treffen und sich mit ihnen über die Behandlung von Behinderungen von der frühen Kindheit bis zum Erwachsenenalter in den bestehenden Strukturen und Einrichtungen auszutauschen.

Es wird eine Schnitzeljagd angeboten, um die verschiedenen Themen anzusprechen, gefolgt von Zeit für einen freien Austausch.

Nach einer obligatorischen Anmeldung kann vor Ort eine Kinderbetreuung organisiert werden.

