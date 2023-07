La semaine espagnole : soirée de clôture Salle polyvalente Blanzay, 17 juillet 2023, Blanzay.

Blanzay,Vienne

Soirée Tapas – Paëlla et Spectacle de Flamenco

Dégustez Tapas et Paëlla préparées par un Chef Espagnol au son du Flamenco..

2023-07-17 fin : 2023-07-17 . .

Salle polyvalente

Blanzay 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Tapas and Paëlla Evening with Flamenco Show

Enjoy Tapas and Paëlla prepared by a Spanish Chef to the sound of Flamenco.

Noche de tapas y paella con espectáculo de flamenco

Disfrute de tapas y paella preparadas por un chef español al son del flamenco.

Tapas- und Paella-Abend mit Flamenco-Show

Genießen Sie Tapas und Paëlla, die von einem spanischen Küchenchef zubereitet werden, zu Flamenco-Klängen.

Mise à jour le 2023-07-04 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou