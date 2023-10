Marché de Noël Salle polyvalente Bitschwiller-lès-Thann, 9 décembre 2023, Bitschwiller-lès-Thann.

Bitschwiller-lès-Thann,Haut-Rhin

Flânez devant les stands artisanaux offrant une variété de cadeaux uniques et faits mains pour tous les goûts..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 19:00:00. EUR.

Salle polyvalente

Bitschwiller-lès-Thann 68620 Haut-Rhin Grand Est



Stroll past artisanal stalls offering a variety of unique, handmade gifts to suit all tastes.

Pasee por los puestos de artesanía que ofrecen una gran variedad de regalos únicos hechos a mano para todos los gustos.

Schlendern Sie an den Handwerksständen vorbei, die eine Vielzahl einzigartiger, handgemachter Geschenke für jeden Geschmack anbieten.

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay