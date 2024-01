Fun Gonflable Tour Salle polyvalente Bias, samedi 13 janvier 2024.

Bias Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 10:00:00

fin : 2024-01-14 17:00:00

Parc de jeux gonflables en intérieur avec snack et boissons sur place.

Distribution de bonbons avec Winnie l’Ourson le samedi et le dimanche à 11h30.

Salle polyvalente

Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-08 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47