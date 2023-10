Marché de Noël de Biars Salle polyvalente Biars-sur-Cère, 19 novembre 2023, Biars-sur-Cère.

Biars-sur-Cère,Lot

Marché de Noel, nombreux exposants et créateurs

Père Noel 10h30-11h30 et 14h-16h30

Jeux pour enfants, maquillage, poneys

Buvette et restauration.

2023-11-19 09:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. .

Salle polyvalente

Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie



Christmas market, many exhibitors and creators

Santa Claus 10:30am-11:30am and 2pm-4:30pm

Games for children, face painting, ponies

Refreshments and catering

Mercado navideño, numerosos expositores y diseñadores

Papá Noel de 10.30 a 11.30 h. y de 14.00 a 16.30 h

Juegos para niños, pintacaras, ponis

Refrescos y comida

Weihnachtsmarkt, zahlreiche Aussteller und Designer

Weihnachtsmann 10:30-11:30 Uhr und 14:00-16:30 Uhr

Spiele für Kinder, Schminken, Ponys

Getränke und Essen

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Vallée de la Dordogne