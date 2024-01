SWING HEIL SALLE POLYVALENTE Biarrotte, vendredi 15 mars 2024.

Une jeunesse allemande libre ou soumise au IIIème Reich. L’histoire émouvante de jeunes swingueurs passionnés de jazz à Hambourg en 1938.Hambourg 1938, Richard, 17 ans, ne vit que pour sa passion clandestine : le swing ! Il refuse de s’engager dans les Jeunesses Hitlériennes. Il savoure avec passion cette musique de dégénéré qui ulcère les nazis. Il découvre avec jubilation cette liberté de ton et de mœurs.Tout bascule le jour où les Jeunesses Hitlériennes deviennent obligatoires. Richard pense dans un premier temps pouvoir berner les nazis, la réalité va le rattraper. Il va devoir faire un choix : collaborer en étant fidèle à sa patrie ou se révolter au péril de sa vie.Une histoire vraie de la jeunesse allemande qui prend son destin en main. Une jeunesse de 1938 qui trouve écho dans toutes les jeunesses du monde qui se battent pour arracher leur liberté. Texte et Mise en scène : Romuald BorysAvec : Jimmy DuamasCréation lumière : Anne Gayan Assistante : Manon ChivetCoproduction Cie Le Road Movie Cabaret et Scène & CiesA partir de 12 ansDurée : 1h20

Tarif : 8.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 21:00

Réservez votre billet ici

SALLE POLYVALENTE Bourg 40390 Biarrotte 40