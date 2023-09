Puces couturières , des arts du fil et des loisirs créatifs Salle polyvalente Bétaille, 15 octobre 2023, Bétaille.

Bétaille,Lot

La création sera à l’honneur à l’occasion de ces nouvelles puces des couturières et loisirs créatifs, au palais des congrès..

2023-10-15 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

Salle polyvalente

Bétaille 46110 Lot Occitanie



The creation will be honored at the occasion of these new flea market of dressmakers and creative leisure, at the Palais des Congrès.

La creación estará en el punto de mira de estos nuevos mercadillos de modistas y aficionados a la creación en el Palacio de Congresos.

Bei diesen neuen Flohmärkten der Schneiderinnen und kreativen Hobbys im Kongresszentrum steht die Kreativität im Vordergrund.

Mise à jour le 2023-09-06 par OT Vallée de la Dordogne