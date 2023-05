Bad concert Salle polyvalente, 21 juin 2023, Besse-et-Saint-Anastaise.

Bad concert Mercredi 21 juin, 18h00 Salle polyvalente

La Fête de la Musique s’invite à Besse sous la forme d’un Bad-Concert.

L’idée est simple : de la musique, des terrains de badminton et de pétanque pour ceux qui le souhaitent, une buvette avec boisson et sandwich. Le tout réuni pour que vous passiez un moment agréable ce 21 juin entre amis.

Le tout dans une ambiance musicale avec un concert entre 20h et 21h30 par Les Traps.

Manifestation ouverte à toutes et tous.

Salle polyvalente Le stade 63610 Besse-et-Saint-Anastaise Besse-et-Saint-Anastaise 63610 Besse Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

©Bess’ Bad