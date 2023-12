Stage Danse Provence Alpine Salle Polyvalente, Bertangles (80), 23 mars 2024 13:30, .

Stage Danse Provence Alpine Samedi 23 mars 2024, 14h30 Salle Polyvalente, Bertangles (80) 40 euros

Stage de Danse et Bal Animé par EN AVANT 3

Les 23 et 24 Mars 2024

Nous vous proposons une randonnée dansante en Provence, entre Durance et Méditerranée, plus particulièrement des danses de la Provence Alpine, aire géographique située le plus au Nord de la Provence, à la lisère des Alpes de Hautes Provence et des Hautes Alpes.Nous tenterons de toucher du doigt les différences entre ces deux parties, Provence Alpine et Provence Méridionale, notamment dans la posture et l’énergie.Les pas spécifiques seront détaillés en amont des chorégraphies ; le pas de scottish, de valse, des écoliers et quelques pas de rigodon peuvent vous être utiles.Au fil de l’eau, nous aborderons des rondes spécifiques du secteur pour lesquelles il faut donner un peu de la voix et des pieds, des carrés (configuration en quadrette et danses « jeu ») et des lignes (configuration en cortège et farandole).

Salle des Fêtes de BERTANGLES (somme)

Stage : Samedi 14h30 / 18h30 , Dimanche 9h30 / 13h suivi d'un repas à partager

Repas Samedi (auberge espagnole) : 19h

Bal : Samedi soir : 20h30

Stage (comprend l'entrée du bal) : 40 euros

Bal seul : 8 euros sans réservation dès 20h30 !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

