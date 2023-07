6ème Festival Les Musicales de l’Abbaye – Soirée Cabaret Salle Polyvalente Bénévent-l’Abbaye, 12 août 2023, Bénévent-l'Abbaye.

Bénévent-l’Abbaye,Creuse

Avec « Les Mademoiselles »

Plongez dans l’univers swing des années 30 à New York. Avec Carine DOS SANTOS, Cindy VIRAZEL et Lysiane VILAINE, chant et Raphaël HOWSON, Adrien RODRIGUEZ et Quentin FERRADOU, piano, contrebasse, batterie.

A 21h 00, à la Salle Polyvalente de Bénévent l’Abbaye, Tarifs : adultes : 18 €uros, réduit : 12 €uros, (possibilité de réduction avec les abonnements 2 ou 3 concerts,

Réservation à l’Office de Tourisme de Bénévent au 05 55 62 68 35..

2023-08-12 fin : 2023-08-12 . EUR.

Salle Polyvalente

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



With « Les Mademoiselles

Dive into the swinging world of 1930s New York. With Carine DOS SANTOS, Cindy VIRAZEL and Lysiane VILAINE, vocals and Raphaël HOWSON, Adrien RODRIGUEZ and Quentin FERRADOU, piano, double bass, drums.

At 9:00 pm, at the Salle Polyvalente in Bénévent l?Abbaye, Prices: adults: 18 ?uros, concessions : 12 ?uros, (possibility of reduction with 2 or 3 concert subscriptions,

Reservations at the Bénévent Tourist Office on 05 55 62 68 35.

Con « Les Mademoiselles

Sumérjase en el mundo del swing del Nueva York de los años treinta. Con Carine DOS SANTOS, Cindy VIRAZEL y Lysiane VILAINE, voces y Raphaël HOWSON, Adrien RODRIGUEZ y Quentin FERRADOU, piano, contrabajo, batería.

A las 21.00 h, en la Sala Polivalente de Bénévent l’Abbaye, Precios: adultos: 18 ?uros, con descuento: 12 ?uros, (posibilidad de reducción con los abonos 2 o 3 conciertos,

Las reservas pueden realizarse en la Oficina de Turismo de Bénévent en el 05 55 62 68 35.

Mit « Les Mademoiselles »

Tauchen Sie ein in die Swingwelt der 30er Jahre in New York. Mit Carine DOS SANTOS, Cindy VIRAZEL und Lysiane VILAINE, Gesang, und Raphaël HOWSON, Adrien RODRIGUEZ und Quentin FERRADOU, Klavier, Kontrabass, Schlagzeug.

Um 21.00 Uhr in der Mehrzweckhalle von Bénévent l’Abbaye, Eintrittspreise: Erwachsene: 18 ?uros, ermäßigt : 12 ?uros, (Möglichkeit der Ermäßigung mit den Abonnements für 2 oder 3 Konzerte,

Reservierungen beim Fremdenverkehrsamt von Bénévent unter 05 55 62 68 35.

Mise à jour le 2023-05-12 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse