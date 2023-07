Expo-vente des Arts de Beaux Salle polyvalente Beaux, 12 août 2023, Beaux.

Beaux,Haute-Loire

Venez découvrir les métiers d’art et artisanat avec l’expo vente des Arts de Beaux. Un vernissage et un vide grenier est aussi organisé le samedi et le dimanche..

2023-08-12 09:00:00 fin : 2023-08-13 18:00:00. .

Salle polyvalente

Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover arts and crafts with the Arts de Beaux exhibition and sale. A vernissage and garage sale are also organized on Saturday and Sunday.

Venga a descubrir la artesanía con la exposición y venta Arts de Beaux. El sábado y el domingo también habrá un vernissage y una venta de garaje.

Entdecken Sie Kunsthandwerk und Kunstgewerbe mit der Verkaufsausstellung von Arts de Beaux. Am Samstag und Sonntag findet außerdem eine Vernissage und ein Flohmarkt statt.

