Marché de Noël Salle polyvalente Beaumont, 17 décembre 2023, Beaumont.

Beaumont,Corrèze

Marché de créateurs – Concert avec la chorale de Madranges à 15h30 – Restauration du midi avec la Popote mobile : Estouffade de bœuf aux marrons, champignons, pommes grenailles et carottes – Tarif : 10 € -.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Salle polyvalente

Beaumont 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Designer’s market – Concert by the Madranges choir at 3.30pm – Lunchtime catering with La Popote Mobile: Beef estouffade with chestnuts, mushrooms, pommes grenailles and carrots – Price: 10? –

Mercado de diseñadores – Concierto del coro de los Madranges a las 15.30 h – Comida a domicilio con La Popote Mobile: estofado de ternera con castañas, setas, pommes grenailles y zanahorias – Precio: 10? –

Markt der Kunsthandwerker – Konzert mit dem Chor von Madranges um 15:30 Uhr – Mittagsverpflegung mit der Popote mobile: Rinderschmorbraten mit Kastanien, Pilzen, Grillkartoffeln und Karotten – Preis: 10 ? –

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze