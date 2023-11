Marché de Noël Salle polyvalente Beaulieu, 9 décembre 2023, Beaulieu.

Beaulieu,Haute-Loire

Le marché de Noël de Beaulieu se déroulera sur 2 jours à la salle polyvalente, avec un marché artisanal et plusieurs animations..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . .

Salle polyvalente

Beaulieu 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Beaulieu’s Christmas market will take place over 2 days at the Salle Polyvalente, with a craft market and several events.

El mercado navideño de Beaulieu se celebrará durante 2 días en la Sala Polivalente, con un mercado de artesanía y diversos actos.

Der Weihnachtsmarkt von Beaulieu findet an zwei Tagen in der Mehrzweckhalle statt und umfasst einen Kunsthandwerksmarkt und mehrere Veranstaltungen.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay