Geographie Bondissante : résidence de danse salle polyvalente Beaudéan Pôle du Tourmalet , CDT65 Beaudéan Catégories d’Évènement: Beaudéan

Seine-et-Marne

Geographie Bondissante : résidence de danse salle polyvalente, 28 mars 2023, Beaudéan Pôle du Tourmalet , CDT65 Beaudéan. Geographie Bondissante : résidence de danse BEAUDEAN salle polyvalente Beaudéan Seine-et-Marne salle polyvalente BEAUDEAN

2023-03-28 – 2023-04-01

salle polyvalente BEAUDEAN

Beaudéan

Seine-et-Marne Beaudéan . Inscription par email Résidence de recherche Patricia Ferrara & Joanne Clavel, en partenariat avec La Soulane et Les Bazis Ouvert à tous·tes danseur·ses professionnel·les ou non, désireux·ses d’explorer la relation entre danse et nature.

La session à Traverse se déroulera sur cinq jours du mardi 28 mars au samedi 1° avril , avec une rencontre publique prévue le dernier jour. Joanne Clavel, chercheuse et écologue, sera à la fois participante et témoin, elle situera nos explorations dans le champ de ses connaissances en matière d’écologie, d’écosomatique et de présences animales. La transe poétique d’un corps dansant cherchant un équilibre précaire dans le monde, voilà qui peut aider à tenir, peut-être Production déléguée : RING – scène périphérique| Avec le soutien de la Drac Occitanie production@ringsceneperipherique.com salle polyvalente BEAUDEAN Beaudéan

dernière mise à jour : 2023-03-17 par Pôle du Tourmalet |CDT65

Détails Catégories d’Évènement: Beaudéan, Seine-et-Marne Autres Lieu Beaudéan Adresse Beaudéan Seine-et-Marne Pôle du Tourmalet , CDT65 salle polyvalente BEAUDEAN Ville Beaudéan Pôle du Tourmalet , CDT65 Beaudéan Departement Seine-et-Marne Tarif Lieu Ville salle polyvalente BEAUDEAN Beaudéan

Beaudéan Beaudéan Pôle du Tourmalet , CDT65 Beaudéan Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaudean pole du tourmalet , cdt65 beaudean/

Geographie Bondissante : résidence de danse salle polyvalente 2023-03-28 was last modified: by Geographie Bondissante : résidence de danse salle polyvalente Beaudéan 28 mars 2023 Beaudean BEAUDEAN salle polyvalente Beaudéan Seine-et-Marne Pôle du Tourmalet |CDT65 salle polyvalente Beaudéan Seine-et-Marne

Beaudéan Pôle du Tourmalet , CDT65 Beaudéan Seine-et-Marne