Journée Départementale des aidants de l’Allier Salle Polyvalente Bayet Catégories d’Évènement: Allier

Bayet Journée Départementale des aidants de l’Allier Salle Polyvalente Bayet, 6 octobre 2023, Bayet. Journée Départementale des aidants de l’Allier Vendredi 6 octobre, 10h00 Salle Polyvalente L’ARSEPT Auvergne s’associe à la plateforme de répit « Bulles d’R » portée par l’Udaf de l’Allier, le Conseil Départemental et l’IUT Clermont-Auvergne site de Moulins / UCA pour la ́ ́ ́ ’ . En savoir plus sur le programme Salle Polyvalente 10 rue des Edelins 03500 Bayet Bayet 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « http://www.arsept-auvergne.fr/evenement/journee-departementale-des-aidants-de-lallier »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T10:00:00+02:00 – 2023-10-06T16:00:00+02:00

2023-10-06T10:00:00+02:00 – 2023-10-06T16:00:00+02:00 ARSEPTAuvergne préventionsanté Détails Catégories d’Évènement: Allier, Bayet Autres Lieu Salle Polyvalente Adresse 10 rue des Edelins 03500 Bayet Ville Bayet Departement Allier Lieu Ville Salle Polyvalente Bayet latitude longitude 46.249343;3.267846

Salle Polyvalente Bayet Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayet/