Fest-noz Salle Polyvalente Baye Catégories d’évènement: Baye

Finistère

Fest-noz Salle Polyvalente, 28 janvier 2023, Baye. Fest-noz Samedi 28 janvier 2023, 20h30 Salle Polyvalente

Tarifs : 7 €, 3 € pour les familles des élèves ayant participé à la masterclass

Un fest-noz auquel participeront notamment les élèves qui auront assisté à la masterclass avec leurs formateurs Urvoy et Malzieu. Salle Polyvalente 180 rue Jean-Marie Carer, Baye Baye 29300 Finistère Bretagne Un fest-noz auquel participeront notamment les élèves qui auront assisté à la masterclass avec leurs formateurs Urvoy et Malzieu. Plateau : Guigo/Flammer

Tallec/Suignard

Flouret/Irvoas

Dufleit/Gautier

Urvoy/Malrieu

C’hwibanez

Skol sonnerezh

Dufleit/Coeffic Organisé par Ti ar vro Bro Kemperle, Conservatoire de Musique et de Danse de Quimperlé Communauté & Bro Duig.

