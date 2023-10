Randonnée pédestre Salle polyvalente Bacilly, 29 octobre 2023, Bacilly.

Bacilly,Manche

Marche de 8,700 km – environ 2 heures – difficulté : facile.

Une belle balade sur les petites routes, les chemins creux (bonnes chaussures de rando), très peu de dénivelé, dans cette jolie campagne de la baie.

Cette randonnée est ouverte à tous, adhérents de Gym Oxygène ou non.

Une participation de 2 euros est demandée aux non adhérents.

Un goûter sera offert, pour le réconfort des marcheurs, à l’issue de la balade.

Tenue adaptée aux conditions météo.

Attention : nous aurons changé d’heure la nuit précédente…

RDV à 13h45 sur le parking de la salle polyvalente de Bacilly ou à 13h30 sur le parking de Distri-Center d’Avranches pour le covoiturage..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . .

Salle polyvalente

Bacilly 50530 Manche Normandie



8.700 km walk – approx. 2 hours – difficulty: easy.

A beautiful walk on small roads and sunken lanes (good hiking boots), with very little difference in altitude, in the pretty Bay countryside.

This hike is open to all, Gym Oxygène members and non-members alike.

A fee of 2 euros is charged to non-members.

A snack will be offered for the comfort of walkers at the end of the walk.

Dress appropriate to weather conditions.

Please note: we will have changed time the night before?

Meet at 1:45pm at the Bacilly salle polyvalente parking lot, or at 1:30pm at the Avranches Distri-Center parking lot for car pooling.

8,700 km a pie – aprox. 2 horas – dificultad: fácil.

Un bonito paseo por pequeñas carreteras y senderos hundidos (se requiere buen calzado para caminar), con muy poco desnivel, en la bonita campiña del Golfo de Vizcaya.

Este paseo está abierto a todos, socios y no socios de Gym Oxygène.

Los no socios deberán abonar 2 euros.

Al final del recorrido se ofrecerá un tentempié para comodidad de los participantes.

Se ruega llevar ropa adecuada a las condiciones meteorológicas.

Atención: la hora habrá cambiado la noche anterior..

Cita a las 13.45 h en el aparcamiento de la sala polivalente de Bacilly o a las 13.30 h en el aparcamiento del Avranches Distri-Center para los que compartan coche.

8,700 km lange Wanderung – ca. 2 Stunden – Schwierigkeitsgrad: leicht.

Eine schöne Wanderung auf kleinen Straßen und Hohlwegen (gute Wanderschuhe), sehr wenig Höhenunterschied, in dieser schönen Landschaft der Bucht.

Diese Wanderung ist für alle offen, ob Mitglieder von Gym Oxygène oder nicht.

Von Nichtmitgliedern wird ein Beitrag von 2 Euro verlangt.

Am Ende der Wanderung wird ein Imbiss angeboten, um die Wanderer zu stärken.

Die Kleidung sollte den Wetterbedingungen angepasst sein.

Achtung: In der Nacht zuvor wird die Zeit umgestellt

Wir treffen uns um 13:45 Uhr auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle in Bacilly oder um 13:30 Uhr auf dem Parkplatz des Distri-Centers in Avranches, um Fahrgemeinschaften zu bilden.

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche