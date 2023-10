ATELIER SPECTACLE : LE PAIN EN MUSIQUE salle polyvalente Azillanet, 3 novembre 2023, Azillanet.

Azillanet,Hérault

Cette animation comprend :

– Un atelier de pétrissage en rythmes musicaux avec des percussions

– La mise en forme de la pâte

– Un conte théâtralisé avec 2 comédiens sur la fabrication du pai(pendant la levée de la pâte)

– La cuisson du pain dans un four mobile avec échanges / présentation des différents types de fours en France.

A la fin, chacun récupère son pain pour le déguster chez lui.

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . .

salle polyvalente

Azillanet 34210 Hérault Occitanie



This activity includes :

– A kneading workshop with percussion and musical rhythms

– Shaping the dough

– A theatrical tale with 2 actors on the making of pai (during the rising of the dough)

– Baking bread in a mobile oven, with discussion/presentation of the different types of oven in France.

At the end, everyone gets their own bread to enjoy at home

Esta actividad incluye :

– Un taller de amasado con percusión y ritmos musicales

– Dar forma a la masa

– Una historia con 2 actores sobre la fabricación del pan (mientras la masa está fermentando)

– Cocción del pan en un horno móvil, con debate/presentación de los diferentes tipos de horno en Francia.

Al final, cada uno recibe su propio pan para disfrutarlo en casa

Diese Animation umfasst :

– Ein Knetworkshop zu musikalischen Rhythmen mit Perkussionsinstrumenten

– Die Formung des Teigs

– Ein theatralisches Märchen mit 2 Schauspielern über die Herstellung von Pai (während der Teig aufgeht)

– Das Backen des Brotes in einem mobilen Ofen mit Austausch / Vorstellung der verschiedenen Arten von Öfen in Frankreich.

Am Ende erhält jeder sein Brot zurück, um es

Mise à jour le 2023-10-28 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC