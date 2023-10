WEEK END TELETHON salle polyvalente Availles Limouzine Availles-Limouzine Catégories d’Évènement: Availles-Limouzine

Vienne WEEK END TELETHON salle polyvalente Availles Limouzine Availles-Limouzine, 2 décembre 2023, Availles-Limouzine. WEEK END TELETHON 2 et 3 décembre salle polyvalente Availles Limouzine Inscription soirée dansante et repas cassoulet au 07 87 62 70 03 * inscription thé dansant au 07 87 62 70 03 ou 05 49 48 77 60 Samedi 2 décembre :

Marche de 8km – départ 9h00 salle polyvalente Availles-Limouzine (participation 3€)

Activité palet – 10h00 à 12h00 salle polyvalente Availles-Limouzine (participation 3€)

Loto – 14h salle polyvalente de Pressac

Soirée dansante et repas cassoulet – 19h30 salle polyvalente Availles-Limouzine (prix 15€)

Dimanche 3 décembre :

Thé dansant – 14h00 à 19h00 – salle polyvalente Availles-Limouzine (entrée 10 €) salle polyvalente Availles Limouzine Availles Limouzine Availles-Limouzine 86460 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T09:00:00+01:00 – 2023-12-02T23:59:00+01:00

