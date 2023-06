DICTEE DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE D AVAILLES LIMOUZINE salle polyvalente Availles Limouzine Availles-Limouzine Availles-Limouzine Catégories d’Évènement: Availles-Limouzine

Même si nous pensons que nous allons avoir un peu de mal à battre le record mondial de dimanche 4 juin 2023 sur les Champs Élysées avec 6500 participants, nous espérons vous voir nombreux pour plancher et déjouer les pièges de la langue française ?

L’équipe de la Bibliothèque Municipale Availles-Limouzine vous donne rendez-vous :

Samedi 10 juin 2023

à 15h30

à la salle Polyvalente à Availles-Limouzine

✒ Inscriptions jusqu'au 9 juin inclus au 05.49.48.52.26.

2023-06-10T15:30:00+02:00 – 2023-06-10T17:00:00+02:00

