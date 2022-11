Teléthon : Enduro de Tennis de Table salle polyvalente Availles-Limouzine Availles-Limouzine Catégories d’évènement: Availles-Limouzine

Vienne

Teléthon : Enduro de Tennis de Table salle polyvalente Availles-Limouzine, 3 décembre 2022, Availles-Limouzine. Teléthon : Enduro de Tennis de Table Samedi 3 décembre, 08h00 salle polyvalente Availles-Limouzine

Accès libre, dons au profit du Téléthon

au profit d’AFM Téléthon handicap intellectuel;handicap psychique;handicap moteur;handicap visuel;handicap auditif ii;pi;mi;vi;hi salle polyvalente Availles-Limouzine La Ribière, Availles-Limouzine, 86460 Availles-Limouzine 86460 Vienne Nouvelle-Aquitaine Toute la journée venez participer taper dans la petite balle blanche avec le club Tennis de Table de la MJC Champ-Libre Balles et raquettes à disposition sur place En partenariat avec les Restos du cœur

36ème édition du Téléthon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T08:00:00+01:00

2022-12-03T20:00:00+01:00 mjc cl

Détails Catégories d’évènement: Availles-Limouzine, Vienne Autres Lieu salle polyvalente Availles-Limouzine Adresse La Ribière, Availles-Limouzine, 86460 Ville Availles-Limouzine lieuville salle polyvalente Availles-Limouzine Availles-Limouzine Departement Vienne

salle polyvalente Availles-Limouzine Availles-Limouzine Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/availles-limouzine/

Teléthon : Enduro de Tennis de Table salle polyvalente Availles-Limouzine 2022-12-03 was last modified: by Teléthon : Enduro de Tennis de Table salle polyvalente Availles-Limouzine salle polyvalente Availles-Limouzine 3 décembre 2022 Availles-Limouzine salle polyvalente Availles-Limouzine Availles-Limouzine

Availles-Limouzine Vienne