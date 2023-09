Représentation Théatrale Salle Polyvalente Auzouer-en-Touraine, 28 septembre 2023, Auzouer-en-Touraine.

Auzouer-en-Touraine,Indre-et-Loire

La Troupe AbeauM organise une représentation théâtrale, intitulée « La double Inconstance » le jeudi 28 septembre à 20h30 dans la salle communale. Tout public – Participation Libre.

Salle Polyvalente

Auzouer-en-Touraine 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Troupe AbeauM is organizing a theatrical performance entitled « La double Inconstance » on Thursday September 28 at 8:30pm in the Salle Communale. Open to all – Free admission

La Troupe AbeauM organiza una representación teatral titulada « La double Inconstance » el jueves 28 de septiembre a las 20.30 h en la sala del pueblo. Abierto a todos – Entrada gratuita

Die Truppe AbeauM organisiert eine Theateraufführung mit dem Titel « La double Inconstance » am Donnerstag, den 28. September um 20:30 Uhr im Gemeindesaal. Für alle Altersgruppen – Freie Teilnahme

